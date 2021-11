Alanis Morissette: Eigene Sitcom bei ABC

US-Fernsehen

«The Goldbergs»-Produzentin Elizabeth Beckwith wird bei der Produktion involviert sein.

Der Fernsehsender ABC lässt derzeit eine neue Serie entwickeln.handelt vom Leben von Alanis Morissette und erzählt ihre Geschichte. «The Goldbergs»-Produzentin Elizabeth Beckwith und «Night School»-Autor Christopher Moynihan werden das Format produzieren, Beckwith wird die erste Folge verfassen. Morissette wird als ausführender Produzent fungieren und auch die Originalmusik für die Serie schreiben.Willie Mercer und Ron West werden als ausführende Produzenten für Thruline fungieren, und Jonathan Daniel wird als ausführender Produzent für Crush Music tätig sein. 20th Television wird produzieren.Morissette ist vielleicht am besten für ihr 1995 erschienenes Album „Jagged Little Pill" bekannt, das sich über 30 Millionen Mal verkauft hat und das gleichnamige Broadway-Musical inspirierte. Seitdem hat sie neun weitere Alben veröffentlicht und Musik zu zahlreichen Produktionen beigesteuert, während sie auch in mehreren Projekten auf dem Bildschirm zu sehen war.