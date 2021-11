«Selling Sunset» wird bei Netflix ausgeschlachtet

US-Fernsehen

Die Doku-Soap bekommt einen Ableger, der ebenfalls bei dem Streamingdienst zu sehen sein wird.

Wie schon länger bekannt ist, wurde, eine Fernsehshow über riesige Immobilien im Großraum Los Angeles, für mehrere Staffeln verlängert. Im Mai und im August 2020 sind die Seasons zwei und drei auf Sendung gegangen, am 24. November folgt bei Netflix die vierte Runde.Mitwird ein Spin-off des Formates folgen. Die Premiere ist für 2022 geplant. Entgegen anders lautenden Gerüchten wird die «Selling Sunset»-Immobilienmaklerin und Co-Star Heather Rae El Moussa (ehemals Heather Rae Young, vor ihrer kürzlichen Heirat mit «Flip or Flop»-Star Tarek El Moussa) nicht zu «Selling the OC» wechseln.Netflix wird bald noch mehr Immobilieninhalte von DiVello Done und seiner Firma Done Productions in Zusammenarbeit mit Lionsgate haben., eine bereits angekündigte Doku-Soap über Allure Realty, ein Maklerbüro in Florida, das ausschließlich von schwarzen Frauen geführt wird, wird ebenfalls zum Streamer kommen.