«Sisi»: RTL+-Serie geht Mitte Dezember an den Start

TV-News

Neben der Serie startet außerdem ein Podcast zum Leben und Wirken der sagenumwobenen Kaiserin. Auch die Kultfilme mit Romy Schneider stehen ab Dezember bei RTL+ zum Streamen bereit.

Wie der Streamingdienst RTL+ am Montag bestätigte, wird die neue Event-Serie, die kürzlich auf dem Canneseries Festival ihre Weltpremiere feierte und zuvor bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, ab dem 12. Dezember mit allen sechs Folgen beim Streamingdienst von RTL Deutschland an den Start gehen. Auch eine Ausspielung bei RTL sei „demnächst“ geplant. Außerdem streamt RTL+ auch ab dem 10. Dezember die drei «Sissi»-Klassiker mit Romy Schneiderundaus den Jahren 1955 bis 1957 plus den Film(1954), ebenfalls mit Romy Schneider in der Hauptrolle.Die sechsteilige Serie aus dem Hause Story House Pictures ist mit Newcomerin Dominique Devenport und Jannik Schümann als Kaiserpaar besetzt. Die Handlung setzt im Teenager-Alter von Sisi ein, die sich als eine unbekümmerte Teenagerin Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mächtig, attraktiv und begehrenswert ist, aber auch eine dunkle und gefährliche Seite hat – Franz Joseph I., Kaiser von Österreich. Im Laufe der Liebesbeziehung entwickelt sie sich von einem bayerischen Mädchen zu einer selbstbewussten, erwachsenen Kaiserin. Auf diesem Weg muss Sisi lernen, schwere Entscheidungen zu treffen, mit Verlust umzugehen und eine eigenständige Rolle als moderne Kaiserin auszufüllen.In weiteren Rollen sind außerdem Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie, Mutter von Franz, Tanja Schleiff als Gräfin Esterhazy, Paula Kober als Fanny, Julia Stemberger als Sisis Mutter, Herzogin Ludovika in Bayern, David Korbmann als Graf Grünne, Pauline Rénevier als Herzogin Helene "Néné" in Bayern, Schwester von Sisi, Yasmani Stambader als Bela und Giovanni Funiati als Graf Andrassy sowie Marcus Grüsser als Sisis Vater, Herzog Max in Bayern, zu sehen.Das Streamingangebot wird außerdem durch einen zeitgleich im Rowohlt Taschenbuch Verlag erscheinenden Roman ergänzt. In "Sisi: Das dunkle Versprechen" interpretieren Elena Hell und Robert Krause, die auch die Drehbücher zur Serie verfassten, Leben und Legende der Kaiserin von Österreich ganz neu und zeichnen so das Bild einer Sisi, die wagemutig, kämpferisch, lebenshungrig und verführerisch ist. Darüber hinaus startet am 20. Dezember der Podcast, der an fünf aufeinanderfolgenden Tagen exklusiv bei Audio Now erscheint. Die Produktion der Audio Alliance soll das Leben und Wirken von Kaiserin Elisabeth beleuchten. Jede Episode werde „einen Mix aus Gesprächen, O-Tönen und Reportage-Teilen“ enthalten, wie angekündigt wird. Für die Recherche ist Podcaster Tim Pommerenke unter anderem nach Wien und Ungarn gereist, um mit Experten, Fans und einem Ermittler zu sprechen. Außerdem werden auch Sisis Gedichte zu hören sein.