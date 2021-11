«TV Total» und «Zervakis & Opdenhövel. Live.»: ProSieben plant neuen Mittwoch

TV-News

Medienberichten zufolge wechselt das wöchentliche Live-Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel auf den Mittwoch, dort soll es wohl künftig im Anschluss an ein wöchentliches «TV Total» zu sehen sein.

Am Freitagabend machte die neuerliche Nachricht vom Comeback der einstigen Stefan-Raab-Showdie Runde. ProSieben verzichtet zwar bislang noch immer auf eine offizielle Bestätigung der Pläne, doch am Samstagabend teaserte der Unterföhringer Sender während einer «The Masked Singer» sein Programm für den kommenden Mittwoch an – derzeit «Young Sheldon» um 20:15 Uhr – nur um es kurzerhand für wenige Sekunden mit der «TV Total»-Musik und dem dazugehörigen Logo zu unterbrechen. Einem «TV Total»-Comeback dürfte damit nichts mehr im Wege stehen, zumal ProSieben für den Montagnachmittag zu einer Pressekonferenz „zu einem neuen Programm“ einlädt.Medienberichten von ‚Meedia‘ und ‚Rolling Stone‘ zufolge hat das Comeback der Late-Night-Show am Mittwoch zur besten Sendezeit weitere Programmänderungen zur Folge. Demnach sollebenfalls künftig am Mittwoch zu sehen sein. Das zweistündige Live-Journal ist seit Anfang September immer montags zur besten Sendezeit zu sehen gewesen, konnte aber auf dem Quotenmarkt nie überzeugen und blieb bislang stets unterhalb der fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das wohl vielbeachtete «TV Total»-Comeback soll sich für die Quoten des Moderatoren-Duos förderlich auswirken, das künftig ab 21:15 Uhr auf Sendung gehen soll.Für die US-Sitcomsund, die im Zuge der «Zervakis & Opdenhövel. Live.»-Einführung auf den Mittwoch gewechselt waren, heißt es damit eine Rolle rückwärts im Programmplan. Ab der kommenden Woche kehren die Sendungen auf den Montag zurück. Ob es tatsächlich so kommt, wie beschrieben, klingt nach den Berichten der letzten Tage mehr als wahrscheinlich, genaueres wird ProSieben-Chef Daniel Rosemann sicherlich am Montagnachmittag verraten. Schließlich steht auch die Bestätigung noch aus, dass Sebastian Pufpaff die Moderation von «TV Total» übernimmt und damit auf Stefan Raab folgt, der nur noch als Produzent an Bord sein soll.