«Bauer sucht Frau» fällt unter vier Millionen

Quotennews

Zwar liegen die Quoten auf einem guten Niveau, doch mit der Reichweite kann RTL nicht zufrieden sein. «RTL Direkt» profitiert weiterhin vom Vorlauf.

Nach «Das Sommerhaus der Stars» startet RTL mitdie nächste Dauerbeschallung in der werktäglichen Primetime. Das von Inka Bause moderierte Kuppelformat meldet sich seit der vergangenen Woche immer montags und dienstags, zusätzlich gibt es das Begleitformat, das am späten Dienstagabend die Programmierung abrunden soll. Der Plan ging bisher noch nicht so recht auf. Zwar sind jeweils mehr als vier Millionen Zuschauer für RTL ein gutes Ergebnis, doch verglichen mit den gewohnten Werten der Sendung zeigt der Trend weiterhin stark bergab. Vor einem Jahr noch schalteten regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile in der Zielgruppe liegen entsprechend unter dem Niveau der Vorjahre, wenngleich von der ersten zur zweiten Folge eine Steigerung um fast drei Prozentpunkte auf 16,8 Prozent möglich war.An diesem Montag schalteten «Bauer sucht Frau» erstmals weniger als vier Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, insgesamt entschieden sich 3,98 Millionen für das RTL-Format. Davon stammten 1,01 Millionen aus der umworbenen Zielgruppe. Mit diesen Reichweiten sicherte sich der Kölner Sender Marktanteile von guten 13,8 Prozent bei allen und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite lag damit nochmals unter dem Niveau der Vorwoche, wenngleich die Quoten im Vergleich zum vorherigen Montag um 0,3 Prozentpunkte zunahmen. In Jubelstimmung wird man in Köln wohl dennoch nicht ausbrechen.Anders sieht es aber beiaus. Von der montäglichen «Bauer sucht Frau»-Ausstrahlung profitiert weiterhin das Nachrichtenmagazin, das seit Beginn am Montag stark zu kämpfen hatte. Vergangenen Montag sicherte sich die Nachrichtensendung erstmals mehr als zwei Millionen Zuschauer. Diesmal blieben 2,39 Millionen dran. Die Marktanteile bewegten sich bei 11,0 und 13,4 Prozent, und somit nochmal höher als in der Vorwoche als 9,7 respektive 11,3 Prozent gemessen wurden.Auchrutschte im Anschluss vor acht Tagen über die magische Zehn-Prozent-Hürde -erstmals seit Anfang August. Diesmal waren 12,2 Prozent bei den Werberelevanten drin. Insgesamt bescherten 1,87 Millionen Interessierte 10,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,49 Millionen die von Nazan Eckes moderierte Sendung.