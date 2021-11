NDR-Magazin «Panorama 3» bekommt neue Moderatoren

TV-News

Lea Struckmeier und Aimen Abdulaziz-Said moderieren künftig im Wechsel das Politikmagazin. Struckmeier ist bereits heute erstmals vor der Kamera zu sehen.

Der NDR hat in Lea Struckmeier und Aimen Abdulaziz-Said zwei neue Moderatoren für das Politikmagazingefunden. Die beiden werden künftig im Wechsel moderieren, wobei Struckmeier bereits am heutigen Dienstag um 21:15 Uhr das erste Mal auf Sendung gehen wird. Abdulaziz-Said wird in zwei Wochen, am 23. November seinen Einstand feiern. Das Duo folgt auf Susanne Stichler, die die Moderation der Nachrichtensendung "NDR Info 21:45 Uhr" übernommen hat.Andreas Cichowicz aus der NDR-Chefredaktion kommentiert die Personalien wie folgt: „Lea Struckmeier und Aimen Abdulaziz-Said sind eine großartige Verstärkung für das Team von «Panorama 3». Sie bringen hohe journalistische Kompetenz und neue Perspektiven mit ins Team. Beide sprechen ein jüngeres Publikum an und sind vielseitig einsetzbar, für klassische wie für innovative Formate.“ Cichowicz versprach zudem, dass man «Panorama 3» gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln werde.Struckmeier ist keine Unbekannte bei «Panorama 3», sie arbeitet seit 2020 freie Reporterin für das Magazin. Zuvor absolvierte sie beim NDR ihr Volontariat. Sie studierte Journalismus an der Universität Salzburg und der University of Leeds. Außerdem nahm sie ein Stipendium beim Europäischen Parlament in Brüssel als Journalism Trainee wahr. „Die Recherchen von «Panorama» haben mich tatsächlich schon als junger Mensch beeindruckt. Umso großartiger ist es, dass ich jetzt «Panorama 3» präsentieren darf. Mein Ziel ist es, künftig auch jüngeres Publikum für investigative Recherchen zu begeistern“, so Struckmeier.„Ich freue mich sehr, dem Publikum investigative Stoffe und Reportagen näher bringen zu dürfen. Missstände aufdecken und die Verantwortlichen dazu zu hören – das ist für mich der Kern journalistischer Arbeit“, sagt Aimen Abdulaziz-Said, der Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München studierte und die Deutsche Journalistenschule besuchte. Er war als Reporter für den NDR, das ZDF und funk tätig und moderierte das Debatten-Format «Diskuthek» des ‚Stern‘. Seit März dieses Jahres gehört er zum Moderatorenteam des «ARD-Mittagsmagazins».