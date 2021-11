«Star Wars: Rogue Squadron» verzögert sich

Kino-News

Die Regisseurin Patty Jenkins ist ziemlich eingespannt.

Der Disney-Konzern hat mitschon vor längerer Zeit einen weiteren «Star Wars»-Film angekündigt. Eigentlich sollte die Produktion im kommenden Jahr starten, aber der Veröffentlichungstermin vom 22. Dezember 2023 kann aufgrund von Regisseurin Patty Jenkins nicht eingehalten werden.Jenkins ist vor allem als Regisseurin von «Wonder Woman» und «Wonder Woman 1984» bekannt. Sie soll bei einem dritten Film dieser DC-Films-Reihe Regie führen. Jenkins war auch an einem Drama über Kleopatra für Paramount beteiligt, in dem ihre «Wonder Woman»-Hauptdarstellerin Gal Gadot mitspielen sollte. Jenkins führte auch bei «Monster» Regie, der Charlize Theron einen Oscar einbrachte.«Rogue Squadron» war der erste Kinofilm der Weltraumoper, seit Disney und Lucasfilm die neun Filme umfassende Saga des Skywalker-Clans mit «Star Wars: The Rise of Skywalker» abgeschlossen haben. Seitdem hat sich Lucasfilm stärker darauf konzentriert, sein «Star Wars»-Streaming-Angebot mit dem Disney+-Hit «The Mandalorian» und einer kommenden Serie auszubauen, in der Ewan McGregor in der ikonischen Rolle des Jedi-Meisters Obi-Wan Kenobi zurückkehren wird. Der Streamer wird im Dezember mit «Book of Boba Fett» zeigen und hat eine Serie im Programm, die sich auf Ahsoka konzentriert, ein Spin-off mit der von Rosario Dawson in «The Mandalorian» dargestellten Figur.