RTLZWEI wiederholt künftig «Lets Love» am Wochenende

TV-News

Jana Ina Zarrella wird am Samstagnachmittag künftig fünf Stunden bei RTLZWEI füllen.

Der große Erfolg der neuen Dating-Showlässt weiter auf sich warten, denn in den ersten beiden Wochen kam die Bildergarten-Entertainment-Produktion nicht über Einschaltquoten in der Zielgruppe von 3,8 Prozent hinweg. Im Mittel ergeben sich 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in der vergangenen Woche pendelte sich die Sendung bei diesem Wert ein. RTLZWEI bleibt dem Neustart aber weiterhin treu, was wohl auch daran liegt, das man auf einen Schwung 80 Folgen in Auftrag gegeben hat.Immerhin: Für die von Jana Ina Zarrella moderierte Show läuft es besser als die Totalausfälle der letzten Woche wie «Waidendorf» oder «Echt Fame», die schnell ihren Weg in den Giftschrank fanden. Um die Bekanntheit des neuen Dating-Formats, das der Sender als das längste Blind Date im Fernsehen verkauft, zu steigern, hat man nun angekündigt fortan immer samstags «Let’s Love» zu wiederholen. Ab 15:10 Uhr zeigt man dann alle fünf Folgen der zurückliegenden Woche am Stück und sendet dadurch bis zum Beginn der Primetime.Dadurch ergeben sich einige Änderung im Programm, das sonst von verschiedenen Varianten vondominiert wird. Am Morgen bleibt es ab 8:00 Uhr bei der regulären Programmierung von. Ab 11:10 Uhr werden am 13. November dann zwei Folgenversendet, ehe die «Let’s Love»-Wiederholung versendet werden. Die Woche darauf gibt es um 10:10 Uhr dann zunächstzu sehen, aber 11:10 Uhr übernimmt dann eine-Doppelfolge bis 15:10 Uhr.