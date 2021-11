Jeff Wilbusch macht bei «The Missing» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler war zunächst in der Serie «Unorthodox» zu sehen.

Das kommende David E. Kelley-Dramanimmt Formen an. Die Serie, die bei Peacock ausgestrahlt werden soll, basiert auf dem Roman „The Missing File“ von Dror A. Mishani. Wilbusch wird Avraham Avraham spielen, einen NYPD-Detective des 77. Reviers, dessen Glaube an die Menschheit seine Superkraft ist, wenn es darum geht, die Wahrheit aufzudecken. Er muss seine eigene Menschlichkeit in Frage stellen, als eine scheinbar routinemäßige Untersuchung auf den Kopf gestellt wird.ist die jüngste amerikanische Rolle für Wilbusch. Der israelisch-deutsche Schauspieler spielte zuletzt in dem HBO-Film «Oslo» und der von der Kritik gefeierten Netflix-Serie «Unorthodox» mit. Er ist auch bekannt für seine Rollen in Serien wie AMCs «The Little Drummer Girl» und der deutsch-luxemburgischen Serie «Bad Banks».«The Missing» hat bei Peacock einen Auftrag über acht Episoden erhalten. Kelley wird als Autor, ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Matthew Tinker, Kelleys Produktionspartner, wird zusammen mit Peter Traugott von Keshet Studios, Alon Shrutzman von Keshet International, Avi Nir von der Keshet Media Group, Karni Ziv von Keshet Broadcasting und Mishani ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Keshet Studios und Universal Television werden den Film gemeinsam produzieren.