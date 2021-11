Primetime-Check

Wie kam der Krimi «Ein Mädchen wird vermisst» im ZDF an? Konnte «Bauer sucht Frau» bei RTL mithalten? Wie schlug sich Thilo Mischkes Dschihad-Doku in der Primetime?

Im Ersten stand das Programm ganz im Zeichen der ausgerufenen Themenwoche „Stadt. Land. Wandel“, weswegen die Dokuausgestrahlt wurde, die 2,54 Millionen Zuschauer anlockte. Die Antwort erfuhren 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit belegte man 8,5 und 9,5 Prozent des Gesamtmarktes.undverfolgten danach noch 2,51 und 2,47 Millionen Zuschauer, die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt lagen nun bei 9,0 und 12,0 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 6,6 und 11,2 Prozent gemessen. Das ZDF setzte auf den Krimi. Den Film mit Heino Ferch sahen 6,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,63 Millionen davon waren jünger. Das ZDF dominierte damit den Markt, Einschaltquoten von 23,6 bei allen wurden ausgewiesen. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen ebenfalls sehr gute 8,9 Prozent auf der Uhr. Dasinformierte im Anschluss 4,56 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich nun bei 17,2 respektive 8,8 Prozent.RTL strahlte die dritte-Folge aus und lockte damit nur 3,98 Millionen Zuschauer an, was 13,8 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. 1,01 Millionen umworbene Seher sorgten für 14,4 Prozent.kam im Anschluss noch auf 2,39 Millionen Zuschauer und Sehbeteiligungen von 11,0 und 13,4 Prozent. VOX zeigte eine Doppelfolgeund lockte damit 0,98 und 0,57 Millionen Zuschauer an. Davon stammten 0,41 und 0,17 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 3,4 und 3,9 Prozent bei allen und 5,9 und 4,7 Prozent bei den Jüngeren. Bei RTLZWEI war erneut Motorsport angesagt.sorgte für 0,45 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 1,8 und 4,2 Prozent.Sat.1 versendete auch an diesem Montagund generierte ein 1,18-millionenköpfiges Publikum, was 4,3 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. 0,42 Millionen 14- bus 49-Jährigen sorgten für mäßige 6,3 Prozent. Stärkstes Unterföhringer Programm wurde Kabel Eins mit, der in der Zielgruppe 0,54 Millionen Zuschauer anlockte. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,04 Millionen. Die Markanteile beliefen sich auf 3,7 und grandiose 7,9 Prozent. ProSieben war nur bei 0,75 Millionen Zuschauern gefragt. Die Dokuvon Thilo Mischke sorgte für Marktanteile von 2,6 und 7,1 Prozent. Eine Sonderausgabe vonbehielt im Anschluss noch 0,60 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenmarktanteil von 6,9 Prozent.