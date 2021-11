«Tonis Welt»: Drehstart für die zweite Staffel

TV-News

Darüber hinaus hat RTL+ auch das Reality-TV-Format «#Couple Challenge» um eine dritte Staffel verlängert.

Seit Mai steht fest: Die Spin-off-Serie zu «Club der roten Bänder»,, wird fortgesetzt. Nun hat der Streamingdienst RTL+ (ehemals TVNow) bestätigt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel begonnen haben und derzeit wieder Ivo Kortlang, Amber Bongard und Armin Rohde vor der Kamera stehen. Die Dramedy erzählt die Geschichte des aus der Mutterserie bekannten Charakters Toni (Kortlang), der am Asperger-Syndrom erkrankt ist, und dessen Freundin Valerie (Bongard), die an Tourette leidet. In weiteren Rollen spielen Lea Zoë Voss, Nora Boeckler, Kai Schumann und Gareth Charles mit. Außerdem übernehmen unter anderem Karen Böhne, Sarina Radomski, Eric Klotzsch und Paul Triller neue Rollen.Produziert wird die Dramedy-Serie von Bantry Bay Productions. Produzentin ist Gerda Müller, als Producer zeichnet Tobias Ketelhut verantwortlich. In der zweiten Staffel stoßen Eva Kaesgen als Producerin und Golda Sophia Bonhoeffer als Junior Producerin hinzu. Die Drehbücher von «Tonis Welt» stammen aus der Feder von Elena Senft. In Staffel zwei führen Nico Sommer und Aki Wegner Regie. Neben einer Ausspielung bei RTL+ ist erneut eine lineare TV-Ausstrahlung bei VOX geplant, wo die erste Staffel im Frühjahr durchschnittlich 1,32 Millionen Zuschauer anlockte und auf mäßige Marktanteile von 4,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 5,5 Prozent bei den Umworbenen kam.Darüber hinaus gab RTL+ bekannt, dass noch vor dem Finale der zweiten Staffel des Reality-Formatseine dritte Staffel geordert wurde. Schon Anfang 2022 soll die neue Runde starten. Dann stellen sich neue Pärchen- und Freunde-Teams den Herausforderungen der Show. Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Couple gewonnen werden kann. Wer die neuen Teilnehmer sind, ist derzeit noch nicht bekannt.Für den 18. November hat der Streamingdienst außerdem den Start der sechsteiligen Krimi-Serieangekündigt. Die Serie basiert dem Roman von Cecil Day-Lewis (Vater von Daniel Day-Lewis), der unter dem Pseudonym Nicholas Blake Kriminal-Romane veröffentlicht hat und wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Es ist die zweite Adaption der Geschichte nach dem Kino-Film von Claude Chabrol aus dem Jahr 1969. Weiteren Nachschub gibt es zudem am 2.Dezember. Für diesen Donnerstag hat man die vierteilige Doku-Reiheangekündigt, die sich mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Woody Allen auseinandersetzt. Anhand von ausführlichen Interviews und neuem Material werden die Vorwürfe gegen den Regisseur noch einmal aufgerollt.