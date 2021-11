Von Dienstag auf Montag: «SOKO Hamburg» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Noch vor Weihnachten startet das ZDF die neue «SOKO Hamburg»-Staffel – allerdings auf einem neuen Sendeplatz. Im Dezember gibt es zudem Weihnachtsausgaben von «Bares für Rares» und «Nord Nord Mord».

Seit vier Jahren produziert das Produktionsunternehmen Network Movie für das ZDF die Vorabendserieund damit den insgesamt achten Ableger von «SOKO 5113» bzw. «SOKO München». Drei Staffeln wurden bislang immer dienstags um 18:00 Uhr, nun hat der Mainzer Sender den Start für die vierte Staffel angekündigt. Los geht es am 20. Dezember weiterhin um 18:00 Uhr, womit aber auch klar ist, dass die Krimi-Reihe künftig nicht mehr dienstags, sondern montags auf Sendung geht.Das ZDF hat insgesamt 13 neue Folgen angekündigt, die jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen. Die Programmierung ist insofern interessant, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender fortan also am Montagvorabend jeweils auf Krimi-Ware aus Hamburg setzen. Das Erste zeigt derzeit wöchentlich um 18:50 Uhr «Das Großstadtrevier», während das ZDF künftig sozusagen im Vorprogramm auf «SOKO Hamburg» setzt. Die beiden Sendungen überschneiden sich lediglich um zehn Minuten.Das ZDF hat für den 20. Dezember außerdem die Weihnachtsfolge vonterminiert. Der Filmwurde Sven Nagel nach dem Drehbuch von Thomas O. Walendy inszeniert. Zuletzt lockte der 15. Film der Krimireihe «Sievers und der schwarze Engel» 8,58 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Im Frühjahr lag die Reichweite sogar bei 9,91 Millionen Zuschauern.Ebenfalls weihnachtlich wird es am 22. Dezember, dann schickt das ZDF nämlich eine Feiertagsausgabe der Trödelshowum 20:15 Uhr über den Äther. Moderator Horst Lichter begrüßt auf dem stimmungsvoll dekorierten Schloss Drachenburg einmal mehr allerlei Menschen, die ihre Schätze und Kuriositäten verkaufen möchten. Zu den prominenten Verkäuferinnen zählt dieses Mal auch Cathy Hummels, die zusammen mit einer Freundin zu Gast ist. In der Weihnachtsausgabe sind dabei die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel sowie die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer.