Ehemaliger Star-Moderator Williams verlässt NBC

Köpfe

Als Anchor der «NBC Nightly News» tourte er durch die gesamte Welt. Aufgrund einer Falschdarstellung wurde er dann zu MSNBC geschickt.

Schon seit vielen Jahren gehört Brian Williams zu den großen Moderatoren der NBCUniversal-Gruppe. Jetzt gab der Moderator, der einen Kriegseinsatz dramatisierte, bekannt, dass er sowohl NBC und als MSNBC verlassen werde. Bis zum Jahr 2015 war Williams Anchor der erfolgreichen landesweiten Nachrichtensendung «NBC Nightly News»."Dies ist das Ende eines Kapitels und der Beginn eines neuen", sagte Williams, 62, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter von NBC News und MSNBC am Dienstagabend. "Es gibt viele Dinge, die ich tun möchte, und ich werde irgendwo wieder auftauchen. In den nächsten Monaten werde ich bei meiner Familie sein, bei den Menschen, die ich am meisten liebe, und bei den Menschen, die mir meine Karriere ermöglicht haben. Ich werde über die Freundlichkeit nachdenken, die man mir entgegengebracht hat, und ich werde es weitergeben.“Er geht davon aus, dass er seine Tätigkeit bei MSNBC und seine Sendung «The 11th Hour» zum Ende des Jahres beenden wird, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft.