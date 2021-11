«Queer as Folk»: Kim Cattrall an Bord

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die nicht bei «And Just Like That» mitmacht, ist bei der Konkurrenz zu sehen.

«Sex and the City»-Star Kim Cattral, die nicht bei der HBO Max-Spin-off-Serie «And Just Like That» vor der Kamera steht, hat bei Peacock einen neuen Job übernommen. Die Schauspielerin wird in einer Neuauflage der britischen Serieeine wiederkehrende Gastrolle übernehmen.Die Emmy-Nominierte wird eine Figur spielen, die als "Martini-getränkte High-Society-Südstaaten-Debütantin mit Trailerpark-Wurzeln" beschrieben wird. Cattrall dreht derzeit die Hulu-Serie «How I Met Your Father», den Nachfolger von «How I Met Your Mother», und hat kürzlich den Film «About My Father» mit Robert DeNiro abgedreht.Die Produktion der Serie findet derzeit in New Orleans statt. Das Original von "Queer as Folk", das von Russell T. Davies («Doctor Who») geschaffen wurde, beschreibt das Leben von drei schwulen Freunden in Manchester. In «Queer as Folk» von Peacock geht es um eine vielfältige Gruppe von Bewohnern Louisianas, deren Leben sich nach einer Tragödie verändert.