Keri Russell wechselt zu Apple

Dort arbeitet sie mit Michael Ganolfini an «Extrapolations».

AppleTV+ hat bekannt gegeben, dass Edward Norton, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones und Michael Gandolfini in, der kommenden Anthologie-Serie von Scott Z. Burns über den Klimawandel, zu sehen sein werden.Norton, der für seine Leistungen in Filmen wie «Motherless Brooklyn» ► und «Keeping the Faith» bekannt ist, spielt einen Wissenschaftler namens Jonathan Chopin. Jonathans Sohn, der Computerprogrammierer Rowan Chopin, wird von Gandolfini verkörpert, der zuletzt in «The Many Saints of Newark» mitspielte. Varma spielt die Erfinderin Gita Mishra. Russel, die in «The Americans» und «Felicity» mitgespielt hat, spielt Olivia Drew, eine Auftragskillerin.Die Neuzugänge gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern Meryl Streep, Matthew Rhys, Marion Cotillard, Eiza Gonzalez, Tobey Maguire, Forest Whitaker, Kit Harrington, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer und Adarsh Gourav, wobei weitere Darsteller noch bekannt gegeben werden. In acht Episoden wird die Serie Geschichten darüber erzählen, wie sich die bevorstehenden Veränderungen des Planeten auf das tägliche Leben auswirken werden, einschließlich Liebe, Glaube, Arbeit und Familie.