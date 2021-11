«Germany's Next Topmodel» meldet sich im Frühjahr aus Griechenland

TV-News

Nicht Berlin, nicht Los Angeles, sondern Athen wird im kommenden Frühjahr der Schauplatz der 17. Staffel der Model-Show sein.

Erst seit Montag dürfen wieder geimpfte Personen in die USA einreisen, die kommende Staffel der ProSieben-Showsteckt aber bereits Mitten in der Produktion, wie Heidi Klum seit mehren Tagen auf ihrem Instagram-Kanal teilt. Nun bestätigte auch ProSieben , was sich bislang erahnen ließ. Die 17. Staffel, die im kommenden Frühjahr ausgestrahlt werden soll, wird nicht in den USA stattfinden, sondern in Griechenland. Genauer gesagt in Athen, wo zum Auftakt im pompösen Zappeion eine glamouröse Modenschau stattfinden soll. Auch in diesem Jahr werden Heidi Klum verschiedene Gast-Juroren an die Seite gestellt, die die Modelanwärterinnen bewerten sollen.Als erste Jurorin hat man nun Pop-Ikone und Schauspielerin Kylie Minogue bestätigt, die Klum bei ihren Entscheidungen beraten soll. „Ich freue mich, meine Mädchen im wunderschönen Athen zu begrüßen. Obwohl: Mädchen trifft in diesem Jahr nicht ganz zu. Ich bin so happy, dass so viele ältere Frauen meinem Aufruf gefolgt sind. Einige davon habe ich eingepackt und mit nach Athen genommen“, sagt Heidi Klum und fügt an: „Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles. Ich kann es nicht abwarten diese 33 unterschiedlichen Models näher kennenzulernen."Im vergangenen Jahr fanden die Dreharbeiten zu «Germany’s Next Topmodel» überwiegend in Berlin statt, da aufgrund der Corona-Pandemie die Reisefreiheiten stark eingeschränkt waren. Die Staffel zeichnete sich durch einen sehr diversen Cast aus, weswegen man die Sendung auch mit dem Gendersternchen versah und «Germany*s Next Topmodel» daraus machte. Gewinnerin wurde Alex Mariah Peter, die sich mit 21 Jahren als transgender outete und sich geschlechtsangleichenden Operationen unterzog.