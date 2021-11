«heute-show» und «Die Chefin» mit bisher größter Staffelreichweite

Quotennews

An diesem Abend war der Satireshow das bisher größte Publikum seit der Sommerpause sicher. Und auch für die Krimis fanden viele Zuschauer zum ZDF.



Am gestrigen Abend fanden ab 22.30 Uhr 4,30 Millionen Fernsehende für diezum ZDF . Das Satireformat verbuchte somit die bisher größte Reichweite dieser Staffel. Ermittelt wurde zudem eine starke Quote von 19,8 Prozent. Auch 1,09 Millionen Jüngere bedeuteten das größte Publikum seit Mai. Hier kam eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 19,0 Prozent zustande. Dasschloss sich mit 1,84 Millionen Neugierigen und akzeptablen 10,2 Prozent Marktanteil an. Die 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich weiterhin bei einem herausragenden Wert von 15,3 Prozent.Nachdem die Krimiseriein der Vorwoche ein Stück eingebrochen war, war man diesen Freitag mit der besten Reichweite seit Ende Januar zurück. Insgesamt 6,37 Millionen Fernsehende fanden zur Primetime auf den Sender, so dass sich das Programm an die Spitze der Tagesrangliste setzte. Das Resultat war ein herausragender Marktanteil von 22,4 Prozent. Die 0,51 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 7,8 Prozent.verbuchte bei 5,48 Millionen Zusehenden weiterhin starke 19,9 Prozent Marktanteil. Bei den 0,40 Millionen jüngeren Krimifans wurden noch gute 6,1 Prozent Marktanteil gemessen.Das Erste hatte die Komödieim Programm, für welche sich 3,59 Millionen Zuschauer interessierten. Folglich war hier ein guter Marktanteil von 12,7 Prozent möglich. Die 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einer knapp überdurchschnittlichen Quote von 6,9 Prozent. Diehielten anschließend noch 2,86 Millionen Interessenten auf dem Sender, wodurch der Marktanteil auf solide 11,1 Prozent sank. Bei den 0,47 Millionen war hingegen eine Steigerung auf gute 7,3 Prozent möglich.