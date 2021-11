«Ninja Warrior Germany» legt auf dem Gesamtmarkt noch weiter zu

Quotennews

Auch wenn die Reichweite in der Zielgruppe ein wenig zurückging, durfte sich RTL über einen erfolgreichen Abend freuen.



Nach einem kleinen Durchhänger in der zweiten Woche ging es am vergangenen Freitag wieder aufwärts für die nächste Vorrunde von. Mit 2,09 Millionen Fernsehenden wurde erneut der Staffelauftaktswert von soliden 8,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Zudem stellten die 1,01 Millionen Jüngere mit starken 17,0 Prozent Marktanteil den bisherigen Bestwert für die neue Staffel auf.Auf dem Gesamtmarkt machte das Format am gestrigen Abend keinen Halt, sondern stellte mit 2,13 Millionen Zuschauern den neuen Bestwert der Staffel auf. Dies entsprach einer passablen Quote von 8,1 Prozent. In der Zielgruppe kam man jedoch nicht an den Vorwochenwert heran. Hier sicherten sich die 0,95 Millionen noch hohe 15,0 Prozent Marktanteil.landete im Anschluss mit 1,05 Millionen Neugierigen noch bei mäßigen 6,5 Prozent. Bei den 0,51 Millionen kamen weiterhin solide 11,6 Prozent Marktanteil zustande.Auch RTLZWEI schnitt an diesem Abend mit dem Thrillernicht schlecht ab. Bei den 0,88 Millionen Zusehenden wurde eine hohe Sehbeteiligung von 3,3 Prozent gemessen. Die 0,35 Millionen Werberelevanten sicherten sich einen guten Marktanteil von 5,4 Prozent. Das Thrillerdramabeendete den Abend vor 0,41 Millionen Filmfans mit einer überdurchschnittlichen Quote von 3,0 Prozent. Die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten mit 5,0 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.