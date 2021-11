«Harlem»: Amazon zeigt Comedy-Serie mit Whoopi Goldberg im Dezember

Vermischtes

Die Hauptrollen übernehmen Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai, Jerrie Johnson und Tyler Lepley.

Der Streamingdienst von Amazon, Prime Video, hat für den 3. Dezember eine neue Amazon-Original-Serie angekündigt, die unter anderem mit Whoopi Goldberg besetzt ist.spielt wie der Name schon sagt im New Yorker Stadtteil, der als das Mekka der schwarzen Kultur in den USA gilt. Die Single-Camera-Comedy ist mit Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai, Jerrie Johnson und Tyler Lepley in den Hauptrollen besetzt, die eine Freundesgruppe voller bunter Charaktere spielen, die ihre 20er hinter sich gelassen haben. Goldberg tritt als wiederkehrender Gaststar gemeinsam mit Jasmine Guy, Andrea Martin, Robert Ri'chard, Juani Feliz, Kate Rockwell und Sullivan Jones auf.Im Mittelpunkt der Serie stehen Camille, eine beliebte junge Anthropologie-Professorin an der Columbia University, die sich mit den Dating-Normen vieler Kulturen auskennt, aber ihr eigenes Liebesleben nur schwer in den Griff bekommt; Tye ist ein erfolgreicher, queerer Dating-App-Entwickler, der es vorzieht, Verletzlichkeit und romantische Partner auf Distanz zu halten; Quinn ist eine hoffnungslose Romantikerin und treuherzige Modedesignerin, die versucht, der Welt etwas zurückzugeben, während sie gleichzeitig ein angeschlagenes Geschäft führt; Angie ist eine selbstbewusste und lebhafte Sängerin, die kein Blatt vor den Mund nimmt und mietfrei mit Quinn zusammenlebt. Gemeinsam stolpert die Gruppe von ihren 20ern in die nächste Phase ihrer Karrieren, Beziehungen und neue Großstadtträume.«Harlem» wird von Amazon Studios und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Paper Kite Productions produziert. Neben Tracy Oliver fungieren auch Amy Poehler («Russian Doll») und Kim Lessing («Moxie») von Paper Kite als ausführende Produzent, ebenso wie Dave Becky («True Story») von 3 Arts und die 13-fachen Grammy-Preisträger Pharrell Williams («Hidden Figures») und Mimi Valdés («Roxanne Roxanne») von i am OTHER. Malcolm D. Lee («Girls Trip») führte bei den ersten beiden Episoden Regie.