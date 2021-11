Sophie Pfennigstorf: Für mich war das selbstverständlich

Interview

In dem Herzkino-Spielfilm «Ein Sommer in Istrien» verkörpert Pfenningstorf eine junge Fußballtrainerin. Wir sprachen über Klischees und Corona-Dreharbeiten.

Für mich war es ein riesiges Geschenk nach einem kalten Corona-Winter in einer sonnigen, traumhaft schönen Landschaft zu drehen. Hinzu kamen meine tollen KollegInnen, die Gespräche, das Team.Ein Set ist ja immer ein Mikrokosmos und hat etwas von einer Parallelwelt.Istrien hatte auch schon sehr früh deutlich weniger Fälle als der Rest von Kroatien, und eine Inzidenz unter 50. Trotzdem haben wir mit einem strengen Hygienekonzept gearbeitet. Das komplette Team wurde aller 2 Tage getestet, alle trugen FFP2 Masken, Abstände wurden eingehalten und alle Beteiligten blieben in Kroatien.Dadurch das wir viel draußen gearbeitet haben, und es wärmer wurde, entspannte sich natürlich die Situation und das Gemüt.Ich denke, die «Herzkino»-Reihe war schon vor und damit unabhängig von der Pandemie sehr erfolgreich. Dennoch glaube ich, dass die Pandemie den Effekt des Fernwehs, der Sehnsucht nach bezaubernden Orten und lebendigen, romantischen Abenteuern noch verstärkt hat.Obwohl ich sensibilisiert auf strukturellen Sexismus bin, finde ich es noch viel schöner, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe. Für mich war es selbstverständlich, dass ich Anne spiele.Na ja, ich bin gerne an der frischen Luft und renne einem Ball hinterher.Ich denke nicht, dass es der Sportart geschadet hat und eingefleischte Fans waren wahrscheinlich dankbar über die Unterhaltung und Abwechslung. Andere schauen dafür «Herzkino». Letztendlich geht es um Komfortzonen, jeder hat eine andere und hätte sich etwas anderes gewünscht.Trotzdem lohnt sich meiner Meinung nach, den Diskurs über Profit, Verteilung und Chancengleichheit zu führen.Der Zeitraum der Pandemie war ja recht lang. Anfangs habe ich ihn zu Hause verbracht und mich mal richtig ausgeschlafen. Einige Projekte wurden zwar verschoben, ich hatte aber trotzdem das Privileg, auch während der Pandemie zu drehen. Also beides, zu Hause und am Set.Ich bin sehr dankbar, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, so breit aufgestellt zu sein und dass ich trotz Pandemie arbeiten konnte. Trotzdem hätte ich natürlich irgendwann Lust, wieder Theater zu spielen.Die Serie kam wahnsinnig gut an und ich war überrascht, wie viele sie gesehen, mich kontaktiert haben und wie toll die Resonanz war. Ich denke, das bunte humoristisches Abbild meiner Generation, in der es viele Lebensentwürfe gibt, der eigene nur gefunden werden muss, wurde als „authentisch“ wahrgenommen.Warum die Serie abgesetzt wurde, ob aus Glaubens- oder Vertrauensgründen, finanziell oder coronabedingt, darüber könnte ich nur spekulieren. Es ist eine Entscheidung und als Episodenfigur bin ich da nicht nah genug dran.