Fox schnappt sich «The Masked Singer»-Erfinder

US-Fernsehen

Wonwoo Park wird künftig mit einer Fox-Tochterfirma Geschäfte machen.

Fox Alternative Entertainment, ein Unternehmen der Fox-Gruppe, die nicht zu Disney gehört, hat einen Exklusivvertrag mit «The Masked Singer»-Erfinder Wonwoo Park geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Fox und Parks in Seoul ansässige Produktionsfirma dI turn gemeinsam Serien für globale Territorien und den amerikanischen Markt entwickeln. Die beiden Unternehmen entwickeln derzeit das internationale Format für die koreanische Talentwettbewerbsserie «Lotto Singer», in der die Zuschauer Geldpreise gewinnen können, indem sie richtig auf die Auftritte der Kandidaten tippen. «Lotto Singer» wurde von Park entwickelt und von Seoul Broadcasting System's Content Hub FormatEast produziert und letztes Jahr auf MBN ausgestrahlt."Dank des kreativen Genies und der Vision von Wonwoo Park kann der Erfolg von «The Masked Singer» und der Einfluss, den es auf Fox und zahlreiche andere Sender in der ganzen Welt hatte, nicht unterschätzt werden", sagte Allison Wallach, Leiterin von Fox Alternative Entertainment. "Wonwoos Fähigkeit, Konzepte zu identifizieren und zu entwickeln, die in ihrer Prämisse einzigartig und in ihrer Anziehungskraft universell sind, macht ihn zu einem der innovativsten Produzenten in der Branche, und wir sind gespannt, wohin uns diese Partnerschaft führen wird.""Korea war lange Zeit ein unbeachteter Markt, aber in den letzten Jahren wurden Formate wie «The King of Masked Singer» in die ganze Welt verkauft", sagte Park. "Viele K-POP-Sänger sind auf der ganzen Welt sehr beliebt, und koreanische Produktionsfirmen haben eindeutig die Fähigkeit, hocheffiziente Programme zu produzieren. Ich erwarte, dass diese Zusammenarbeit mit Fox weitere Hits hervorbringen wird; und unser Team hier bei dI turn ist bereit."