ARD sichert sich Rechte an Adele-Konzert

TV-News

Kommende Woche erscheint das neue Album der britischen Sängerin, zuvor gibt sie bei CBS ein exklusives TV-Konzert, das nur wenige Tage später auch in Deutschland abrufbar sein wird.

Sechs Jahre mussten die Fans auf ein neues Album von Musik-Megastar Adele warten, ehe sie kommenden Freitag, 19. November, mit „30“ einen Nachfolger ihres Multi-Platin-Albums „25“ präsentiert. Zum Album-Release gibt sie dem US-Network CBS am 14. November ein exklusives TV-Konzert unter dem Titel, zu dem sie Freunde und enge Weggefährten eingeladen hat. Nun hat die ARD bestätigt, dass man sich die Ausstrahlungsrechte an dem Konzert gesichert hat und es ab dem 21. November in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstellt.Die neuen Songs, die Adele vor dem legendären Griffith Park Observatory spielt, das bereits Schauplatz in zahlreichen Hollywood-Produktionen wie «La La Land» ► war, werden von einem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey abgerundet. Dabei spricht die britische Sängerin über Höhen und Tiefen ihres Lebens. Neben der Ausspielung in der Mediathek wird das Konzert mitsamt Interview auch am 4. Dezember um 23:40 Uhr im linearen Programm im Ersten ausgestrahlt. Zwei Wochen später, am 18. Dezember, ist es um 21:15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.„Die Fangemeinde von Adele ist auch in Deutschland riesig und wir freuen uns, dass wir die deutsche Free-TV- und Mediatheks-Premiere präsentieren dürfen. Unser Ziel ist es, Programmangebote für alle Menschen zu machen, und mit diesem Special werden wir generationsübergreifend zahlreiche Musikliebhaberinnen und -liebhaber in Deutschland begeistern“, so MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer, dessen Rundfunkanstalt das TV-Konzert in der Mediathek als Deutschlandpremiere präsentiert.