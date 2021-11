Primetime-Check

Wurde der 10. November 2021 ein denkwürdiger Tag für die TV-Landschaft? Floppt das nächste RTL-Projekt? Und natürlich: ARD-Abenteuer oder ZDF-Krimi? Die Primetime von gestern!

Den Beginn machte das Erste gestern mit dem TV-Abenteuer. Hierbei konnten 2,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt werden, wodurch sich ein Marktanteil von 9,3 Prozent einstellte. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergaben sich wiederum 7,4 Prozent Anteil am entsprechenden Markt bei 0,56 Millionen Zuschauern. Deutlich besser als mit dem Spielfilm lief es mit dem Krimiim Zweiten. Der Mainzer Sender konnte sich über insgesamt 8,15 Millionen Zuschauer freuen, wobei sich hier 0,52 Millionen den jüngeren Zuschauern zuordnen ließen. Damit erreichte das ZDF einen Marktanteil von insgesamt 27,6 Prozent und 6,9 Prozent Anteil am jüngeren Markt.Bei RTL sollte es in den letzten Wochen und Monaten ja viel Neues geben, gestern gab es eine neue Show.soll die neue Realityshow heißen und die erste Ausgabe sorgte für 0,99 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Mit Namen wie Mimi Fiedler, Jasmin Tawil, Eric Stehfest oder Hardy Krüger jr. sicherte sich der Sender zudem 0,39 Millionen Zuschauer in der klassischen Zielgruppe und damit einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Ebenfalls neuen TV-Stoff lieferte Sat.1 mit jedoch keiner neuen Show.sicherte dem Bällchensender 1,66 Millionen Zuschauer insgesamt. Die sich vorher noch nie gesehenen Paare konnten zudem für 0,7 Millionen Zielgruppen-Zuschauer sorgen. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich insgesamt 6,6 Prozent und 10,9 Prozent am Zielgruppen-Markt.ProSieben gilt als größter Erneuerer der Mittwochs-Primetime. Denn,ist zurück!!! Mit Stefan Raab im Produktionsteam, moderierte sich Sebastian Pufpaff vor 2,85 Millionen Zuschauern durch die erste «TV total»-Ausgabe seit 2015. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 2,11 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von unfassbaren 27,2 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu ebenfalls respektablen 9,5 Prozent am Markt. Bei RTLZWEI ging es mitin der Primetime weiter und auch gestern ergatterte die Auswanderersoap 0,96 Millionen Zuschauer insgesamt und einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Aus der Zielgruppe konnte der Grünwald-Sender 0,3 Millionen Zuschauer mobilisieren und so für einen entsprechenden Marktanteil von 3,9 Prozent sorgen.VOX sendete wie letzte Woche, die True-Crime-Doku-Reihe aus dem letzten Jahr. Sehen wollten das immerhin 1,003 Millionen Zuschauer und davon 0,5 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Somit erreichte die rote Kugel 3,6 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt und 7,1 Prozent Anteil am Zielgruppen-Markt. Zu guter Letzt beendete Kabel Eins die Primetime mit dem Spielfilm. Der Film mit Nicolas Cage sicherte dem Sender 0,9 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den jüngeren Fernsehenden aus der klassischen Zielgruppe sah es mit 0,38 Millionen gehaltenen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,6 Prozent ebenfalls ordentlich aus.