MGM und Viaplay koproduzieren

Zunächst sollen sechs neue Serien produziert werden, deren weltweiter Vertrieb die Produktionsfirma übernimmt.

Die skandinavische Fernsehgruppe NENT Group und MGM International Productions haben einen mehrjährigen Vertrag über die Entwicklung und Koproduktion von sechs englischsprachigen Serien für den Streamingdienst Viaplay unterzeichnet. Die ersten beiden Projekte der Partnerschaft sind «Billy the Kid» und «Last Light», die beide bereits angekündigt wurden. Im Rahmen der Vereinbarung werden alle sechs Serien Viaplay-Originale sein und exklusiv auf dem Dienst in den nordischen Ländern, den baltischen Staaten, den Niederlanden und Polen starten, wobei MGM den Vertrieb im Rest der Welt übernimmt."Der Fokus der NENT Group auf die Entwicklung erstklassiger, globaler Geschichten durch eine internationale Linse stimmt perfekt mit unserer Mission bei MGM International TV Productions überein", sagte Rola Bauer, Präsidentin von MGM International TV Productions. "Starke Geschichten wie die epischen Serien «Billy the Kid» und «Last Light», die nicht nur unterhalten, sondern auch wichtige soziale Themen ansprechen, werden die Aufmerksamkeit des Publikums weltweit auf sich ziehen, und unsere Koproduktionspartnerschaft mit der NENT Group macht dies möglich", so Bauer.Filippa Wallestam, Chief Content Officer der NENT-Gruppe, sagte: "Viaplay wird bald in mindestens 16 Märkten verfügbar sein und einzigartiges Storytelling ist ein wichtiger Teil unserer Expansionsstrategie. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit MGM und darauf, dass wir nun gemeinsam Serien mit einigen der größten Namen Hollywoods produzieren."