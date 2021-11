«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» eröffnet Online-Fanshop

Vermischtes

Fast 30 Jahre nach dem Start der erfolgreichen Daily-Soap eröffnet nun ein neuer Fanshop.

Pünktlich zur Weihnachtszeit ist es soweit: Die RTL-Seriebekommt ab sofort einen eigenen Online-Fanshop, in dem man Fanartikel wie personalisierte Tassen, T-Shirts, Lunchboxen oder Dekoartikel erwerben kann. Eigentlich verwunderlich, dass es fast 30 Jahre gedauert hat, bis RTL auf diese Idee gekommen ist. «GZSZ» debütierte im Mai 1992 und ist noch immer sehr erfolgreich im Vorabend-Programm integriert. Lizenzgeber des Online-Handels sind die Ad Alliance und UFA Serial Drama, das die Daily-Soap auch produziert.„«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» gehört zu RTL wie keine zweite Serie und wir freuen uns sehr über den Start des Shops", sagt Lars-Eric Mann, General Director Ad + Concept Studio Ad Alliance. „Durch unsere Expertise im Lizenzgeschäft und unser gutes Gespür für die Bedürfnisse der Zuschauer:innen und User:innen wissen wir genau, wie wir unsere Zielgruppe begeistern können."Sven Gronemeyer, Head of Business Affairs und Business Development UFA Serial Drama, zeigt sich ebenfalls hocherfreut: „Wir freuen uns sehr, dass mit der Ad Alliance der ideale Lizenzpartner für den Online-Shop gefunden wurde. «GZSZ» gehört seit vielen Jahrzehnten zur Erfolgsgeschichte von RTL und UFA Serial Drama. Mit dem Fanshop und modernen Produkten wollen wir an die Erfolgsgeschichte früherer Merchandising-Aktivitäten anknüpfen."