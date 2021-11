Disney+ will bis 2024 massiv investieren

Vermischtes

Der Streamingdienst soll auch globale Inhalte erhalten.

Bob Chapek, CEO von Disney, teilte am Mittwoch den Investoren mit, dass das Unternehmen seine milliardenschweren Investitionen in die Inhalte von Disney+ erhöht, um mehr lokale und regionale Inhalte für ein weltweites Publikum bereitzustellen. Im vergangenen Dezember prognostizierte Disney, dass es im Geschäftsjahr 2024 zwischen acht und neun Milliarden Dollar für Inhalte für seinen ersten Streaming-Dienst ausgeben würde, und Chapek sagte, dass dieser Betrag nun steigen würde."Wie Sie wissen, haben wir auf unserem letzten Investorentag angekündigt, dass wir davon ausgehen, dass sich unsere Gesamtausgaben für Inhalte im Geschäftsjahr 2024 auf acht bis neun Milliarden US-Dollar belaufen werden, und wir werden diese Investitionen nun weiter erhöhen, wobei der Hauptantrieb mehr lokale und regionale Inhalte sind", sagte Chapek auf Disneys Telefonkonferenz zum vierten Quartal 2021."Der Dienst ist jetzt in ganz Japan verfügbar, und wir freuen uns sehr, ihn diesen Freitag am Disney Plus Day in Südkorea und Taiwan sowie am 16. November in Hongkong einzuführen", so Chapek. "In nur zwei Jahren sind wir nun in über 60 Ländern und mehr als 20 Sprachen vertreten. Für das nächste Jahr planen wir, Disney Plus in über 50 weiteren Ländern anzubieten, darunter in Mittel- und Osteuropa, im Nahen Osten und in Südafrika. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Länder, in denen wir derzeit vertreten sind, bis zum Geschäftsjahr 2023 auf über 160 mehr als zu verdoppeln.“