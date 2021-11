Die Kings machen eine Podcast-Adaption

US-Fernsehen

Paramount+ hat «Happy Face» von Robert und Michelle King bestellt.

Die «The Good Fight»-Autoren Robert und Michelle King werden eine Serienadaption des True-Crime-Pordcastsproduzieren. Die Serie wurde erstmals im September 2020 als in Entwicklung befindlich bei dem Streamer angekündigt, als dieser noch als CBS All Access bekannt war. Jennifer Cacicio wird als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren, während Robert und Michelle King unter ihrem Dach King Size Productions ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren."Es war eine unglaubliche Reise, die ich nie hätte vorhersehen können – wie ich es geschafft habe, von einem Serienmörder großgezogen zu werden und jetzt Überlebenden dabei helfe, ihre Geschichten zu erzählen", sagte Jesperson-Moore, ausführender Produzent und CEO von Redletter Media. «Happy Face» gibt mir die Möglichkeit, den intensiven inneren Konflikt, die Angst und die Gefahr zu teilen, die diejenigen empfinden, die von wahren Verbrechen betroffen sind. Es inspiriert mich auch dazu, die Stärke zu teilen, die es mir ermöglicht hat, vor die Kamera zu treten, damit sich andere Überlebende mit ihrer Erfahrung nicht allein fühlen."«Happy Face» ist nun die dritte Serie, die die Kings bei Paramount+ haben. Das Justizdrama «The Good Fight» feierte im Juni seine Premiere in der fünften Staffel, eine sechste ist in Vorbereitung, während das übernatürliche Drama «Evil» für seine zweite Staffel von CBS übernommen wurde und eine dritte in Vorbereitung ist.