Netflix stellt «Saturday Morning All Star Hits» vor

US-Fernsehen

Das Format kommt von der Produktionsfirma Bento Box.

Der Streamingdienst Netflix hat die Animations-Comedybestellt, die von Kayle Mooney und Ben Jones hergestellt wird. Mooney gehört derzeit zur Besetzung von «Saturday Night Live» und ist seit 2013 in der Show zu sehen. Jones ist Creative Director von Bento Box, dem Animationsstudio, das hinter Serien wie «Bob's Burgers» bei FOX steht. Bereits am 10. Dezember starten die acht Folgen.Die Serie wird eine Kombination aus animierten Segmenten für Erwachsene und Live-Action beinhalten. Sie wird als eine Feier des Fernsehens der 80er und 90er Jahre beschrieben. In der Serie nehmen die Zwillingsmoderatoren Skip und Treybor (beide gespielt von Mooney) die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Saturday Morning Cartoon-Erfahrung.Mooney und Jones haben die Serie entwickelt und werden als ausführende Produzenten fungieren. Lorne Michaels, Andrew Singer und Katy Jenson von Broadway Video werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren, zusammen mit Scott Greenberg und Joel Kuwahara von Bento Box Entertainment, Dave McCary und Scott Gairdner. Bento Box wird als Animationsstudio für die Serie fungieren. Universal Television, wo Broadway Video seinen Sitz hat, wird die Serie produzieren.