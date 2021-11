Alis «The Plot» überzeugt mehrere Firmen

US-Fernsehen

«Moonlight»-Star Mahershala Alis Werk ist unter anderem bei Netflix beliebt.

Der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali produziert mit der Firma Endeavor Content die Serienadaption des Bestsellers. Die «How to Get Away With Murder»-Autorin Abby Ajayi ist an Bord, um die Serie zu schreiben, die auf dem psychologischen Thriller der «The Undoing»-Autorin Jean Hanff Korelitz basiert, in dem es um einen kämpfenden Autor und Schreiblehrer geht, der eine geniale Idee für einen Roman von einem seiner Studenten stiehlt.Das Buch wird ein Riesenerfolg, seine Karriere geht steil nach oben, aber er wird auch in ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem Peiniger hineingezogen, der weiß, dass er die Idee für die Geschichte gestohlen hat. Endeavor Content hat das Projekt mit acht Episoden zusammengestellt und es in den letzten Tagen an mindestens ein halbes Dutzend Anbieter geschickt, darunter Netflix , Hulu, HBO/HBO Max und Amazon. Es ist bekannt, dass es mit Begeisterung aufgenommen wurde und mehrere Angebote erhalten hat. Endeavor Content lehnte eine Stellungnahme ab.Neben dem Verkauf von «The Plot» befindet sich Endeavor Content selbst mitten in einem Verkaufsprozess. Die Muttergesellschaft Endeavor hat in der vergangenen Woche Angebote für 80 Prozent des Unternehmens geprüft.