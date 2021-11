Günther Jauch bestimmt ab Anfang Dezember wieder das RTL-Programm

TV-News

Neben seiner Quizshow «Wer wird Millionär?» kehrt auch der Jahresrückblick «Menschen, Bilder, Emotionen» zurück. Außerdem ist ein weiteres «stern TV Spezial» geplant.

Letztmals wurde eine reguläre Ausgabe vonAnfang August dieses Jahres ausgestrahlt – eine ungewöhnlich lange Durststrecke für den RTL-Dauerbrenner. Günther Jauch war in diesem Jahr positiv auf das Corona-Virus getestet, worden weshalb er im Frühjahr die Samstagabendshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» verpasst hatte. Nun hat der Kölner Sender die Rückkehr der Quizshow mit Jauch bestätigt, demnach gibt es am 5. Dezember um 20:15 Uhr eine neue reguläre Folge, die von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr gesendet wird. Am kommenden Donnerstag kommt es zudem im Rahmen des RTL-Spendenmarathons zu einer Promi-Ausgabe.In diesem Jahr feierte «Wer wird Millionär?» ein besonderes Jubiläum, im Juni strahlte RTL die 1.500. Sendung aus. Grund zur Freude gab es auch am nächsten Tag als die Einschaltquoten ausgewiesen wurden, die Jubiläumsshow holte starke 17,9 Prozent in der Zielgruppe. Ganz so rosig sieht es für die regulären Ausgaben in diesem Jahr nicht aus, im Schnitt verzeichnete man nur 11,6 Prozent bei den Umworbenen. 2020 lag dieser Wert noch bei 13,6 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt läuft es dagegen weiterhin stark, 12,7 Prozent stehen im Mittel zu Buche. Allerdings musste RTL mit der Endemol-Shine-Germany-Produktion auch hier Einbußen hinnehmen, vor einem Jahr wurde ein Prozentpunkt mehr ausgewiesen.Jauch wird zudem auch am Sonntag, den 5. Dezember, zur besten Sendezeit on Air gehen, denn dann sendet RTL den Live-Jahresrückblick. Wen der Moderator bei sich im Studio begrüßen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.Am 7. Dezember kommt es darüber hinaus zu einem weiterenzum Thema „So teuer ist Deutschland“. In der Live-Sendung mit Steffen Hallaschka stehen die steigenden Verbraucherpreise wie Heizung, Strom und Benzin im Mittelpunkt. In der über zweistündigen Show, die um 22:15 Uhr von «RTL Direkt» unterbrochen wird, können sich die Zuschauer mit einem interaktiven Preisregler aktiv beteiligen. Hallaschka macht mit Hilfe von Experten, Preisvergleichen und Spartipps eine Bestandsaufnahme, ob die Sorgen vor einer Inflation berechtigt seien.