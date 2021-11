Leonine startet zwei neue Prime Video Channels

Vermischtes

Die Channels „Filmlegenden” und “Cinema of Hearts“ sind mit großen Kinomomenten beziehungsweise romantischen Komödien bestückt.

Das Produktionsunternehmen Leonine Studios hat nach „Home of Horror“, „Filmtastic“ und „Arthouse CNMA“ den Start zweier weiterer Amazon Prime Video Channels angekündigt. Sie tragen die Titel „Filmlegenden“ und „Cinema of Hearts“ und sollen „ein inhaltlich hochwertiges, mit hohen Ansprüchen kuratiertes SVOD-Angebot“ bieten. Die beiden Channels können zunächst jeweils für 14 Tage kostenlos getestet werden und stehen danach für monatlich je 3,99 Euro zur Verfügung.„Der Bedarf nach weiteren kuratierten Inhalten ist da, das zeigt uns der Erfolg unserer bisherigen Programmangebote. Die beiden neuen Kanäle bieten noch mehr Vielfalt in nachgefragten Genres und ein klares Qualitätsversprechen von Leonine Studios für alle Streaming-Begeisterten“, erklärt Dr. Markus Frerker, COO der Leonine Studios und verantwortlich für alle Channels und TV-Sender. „Mit unserer umfangreichen Lizenzbibliothek sind wir bestens aufgestellt, um qualitativ hochwertige, wechselnde Inhalte für ‚Filmlegenden‘ und ‚Cinema of Hearts‘ zusammenzustellen."Für den Channel „Filmlegenden“ verspricht Leonine ein Angebot „voller Ikonen, filmischer Meisterwerke und großer Kinomomente“, das wöchentlich um neuen Film-Highlights ergänzt wird. Das Programm setzt sich aus Klassikern sowie neuen Meisterwerken internationaler und genreübergreifender Spielfilme zusammen. Bei „Cinema of Hearts“ stehen „romantische Komödien, Herzschmerz-Dramen oder leidenschaftlichen Coming-of-Age-Stories“ im Mittelpunkt, die die Zuschauer zum Lachen oder Weinen einladen sollen. Auch hier stoßen wöchentlich neue Filme zum Angebot hinzu.