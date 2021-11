Starttermin für «WaPo Duisburg» steht fest

TV-News

Im Januar startet der zweite «WaPo Bodensee»-Ableger. Am Ausstrahlungstermin ] ändert sich nichts, Dienstag um 18:50 Uhr ist «WaPo»-Zeit.

Nach «WaPo Bodensee» und «WaPo Berlin», das erst im Januar 2020 debütierte, hatte die ARD im Juni miteinen dritten Ableger der Vorabendserie angekündigt. Nun gab man einen Starttermin für die neue Serie bekannt, die mit Yasemin Cetinkaya, Markus John, Niklas Osterloh, Romy Vreden, Karen Böhne und Stefko Hanushevsky besetzt ist. Demnach reihen sich die acht produzierten Folgen auf dem «WaPo»-Sendeplatz am Dienstag ein und starten am 11. Januar 2022 ab 18:50 Uhr. Die Kollegen vom Bodensee und aus Berlin verschieben sich somit weiter nach hinten, die ARD hatte die neue «WaPo Berlin»-Staffel bereits für das Frühjahr 2022 angekündigt.Zum Serie gibt die ARD dieser Informationen mit auf den Weg: Die ehemalige Hochleistungsschwimmerin Arda Turan (Cetinkaya), der von der Mordkommission strafversetzte Gerhard Jäger (John), Polizeiobermeister Frank van Dijk (Osterloh), der jede freie Minute mit Jetskifahren und Flirten verbringt sowie Sekretärin Lena Preser (Vreden) ermitteln mit ehrlichem Ruhrpottcharme, kriminalistischer Finesse und ungewöhnlichen Methoden. Unter den strengen Augen ihrer ehrgeizigen Chefin Maria Kruppka (Böhne) löst das Ermittler-Team die spannendsten Fälle und gerät immer wieder mit dem arroganten Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Hanushevsky) von der Kripo aneinander. Der verspottet die Kollegen gerne als „Entenpolizei“, hat aber bei seiner Aufklärungsquote klar das Nachsehen.«WaPo Duisburg» ist eine Produktion von Warner Bros. ITVP Deutschland im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks. Als Produzent fungierte Tobias Rosen, als ausführende Produzentin ist Marie Rechberg mit an Bord.Die ARD macht in Duisburg mit der Entwicklung von Kriminalstoffen für die Wasserpolizei nicht halt. Kürzlich hatte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann, der auch das ARD-Vorabend-Programm sowie die Unterhaltung im Ersten verantwortet, im Interview mit ‚DWDL‘ bekannt gegeben, dass man eine weitere «WaPo»-Serie geordert hat, die in der sächsischen Schweiz spielen soll. Genauere Informationen hat der Sender bislang noch nicht mitgeteilt.