hayu baut Verfügbarkeit aus

Vermischtes

Der Streamingdienst hayu, der auf Reality-TV-Show spezialisiert ist, ist jetzt auf allen Smart-TVs von LG Electronics verfügbar.

Abonnenten des werbefreien Abo-Video-on-Demand-Dienstes von NBCUniversal, hayu, haben ab sofort die Möglichkeit den Dienst auf allen Smart-TVs der Marke LG Electronics mit webOS 4.0 bis webOS 6.0 zu genießen. Der Dienst startete erst Anfang des Jahres in Deutschland und baute seine Verfügbarkeit in den vergangenen Monaten sukzessive aus. Erst im August wurde der Dienst, dessen Portfolio vor allem aus Reality-TV-Shows wie «Keeping Up With the Kardashians», «The Real Housewives» oder «Below Deck» besteht, auf der Xbox-Konsole verfügbar.hayu ist mittlerweile in zahlreichen Märkten verfügbar. Das teils über 8.000 Episoden fassende Angebot (je nach Land variiert die Lizenzvergabe) ist mittlerweile in Deutschland und Österreich sowie Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn buchbar.„Dies war ein unglaubliches Jahr für hayu: Wir feierten zahlreiche erfolgreiche Launches in neuen Gebieten und den die Ausweitung unseres weltweiten Vertriebsnetzwerks durch Partnerschaften mit Unternehmen und Geräteherstellern", kommentiert Hendrik McDermott, Managing Director, Direct-to-Consumer - Global. „Mit dieser spannenden Partnerschaft mit den Smart-TVs von LG Electronics erweitern wir unseren Vertrieb auf noch mehr Geräte und machen den Dienst für Reality-Fans noch zugänglicher, damit sie das beste Reality-TV einwandfrei und bequem sehen können.“