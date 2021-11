Helmer feiert «Doppelpass»-Comeback

TV-News

Sport1 muss weiterhin auf Florian König als Moderator der Fußball-Talkshow, statt Rudi Brückner steht am Wochenende Thomas Helmer als Ersatz parat.

Seit Ende September muss Florian König nun schon als Moderator des Fußball-Kulttalkskrankheitsbedingt pausieren, zuletzt konnte er auch nicht für RTL bei den Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation mitwirken. Bei Sport1 ersetzte ihn zuletzt Format-Urgestein Rudi Brückner, der zwischen 1995 und 2004 diesen Job ausübte. Brückner steht am Wochenende aber offenbar nicht zur Verfügung, weswegen Sport1 auf ein weiteres altbekanntes Gesicht des sonntäglichen Formats setzt.Wie der Sportsender nun bestätigte, wird Thomas Helmer als Moderator zurückkehren. Der Ex-Profi moderierte den «Doppelpass» als Nachfolger von Jörg Wontorra zwischen 2015 und 2021, ehe König ihn im Sommer ablöste. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza begrüßt Helmer in München Manager-Legende Reiner Calmund, Inka Grings, Trainerin der Frauenmannschaft des FC Zürich, Heiko Ostendorp (RedaktionsNetzwerk Deutschland) und Jan Christian Müller (Frankfurter Rundschau) sowie die Sport1-Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler.Gemeinsam diskutieren sie über die aktuelle Länderspielpause, den neuen Bundestrainer Hansi Flick und dessen bislang makellose Bilanz. Auch dessen Vorgänger Jogi Löw wird Thema sein, der am Donnerstag offiziell vom DFB verabschiedet worden war.