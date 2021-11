«Grill den Henssler» kommt langsam in Schwung

Quotennews

Währenddessen verzeichnete «Das große Backen» am Vorabend ein deutliches Plus.



Die gestrige Ausgabe vonstand ganz im Rahmen des RTL-Spendenmarathons. Für jeden Punkt, der gegen Steffen Henssler erzielt wurde, landeten 500 Euro im Spendentopf. An den Herd wagten sich Guido Cantz, Jörg Pilawa, Collien Ulmen-Fernandez und Rainer Calmund. Bislang kam die neue Staffel der Kochshow jedoch noch nicht richtig in Fahrt. Mit 1,17 Millionen Fernsehenden standen in der Vorwoche solide 4,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 0,34 Millionen Umworbenen blieben bei mäßigen 5,0 Prozent hängen.Langsam aufwärts ging es nun diese Woche bei VOX . 1,35 Millionen Fernsehende fanden auf den Sender, was das bislang beste Ergebnis der Staffel bedeutete. Der Marktanteil erhöhte sich hier auf einen guten Wert von 5,3 Prozent. Ein deutliches Plus wurde auch bei den 0,47 Millionen Jüngeren verzeichnet. Hier wurde ein Sprung auf eine solide Quote von 6,9 Prozent beobachtet. Im Vergleich zu den Ergebnissen der vorherigen Staffel ist jedoch weiterhin noch deutlich Luft nach oben.Besser schlug sich da die dritte Ausgabe der neuen Staffel von, was ab 17.30 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt wurde. Von zuletzt 1,68 Millionen Zuschauern lag die Reichweite diese Woche bei 2,09 Millionen Menschen. Folglich erhöhte sich der gute Marktanteil von 7,0 Prozent auf hohe 8,1 Prozent. Auch die 0,78 Millionen Werberelevanten stellten mit starken 12,4 Prozent Marktanteil das bislang beste Staffelergebnis auf.