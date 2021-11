«The Masked Singer»-Weihnachtsspecial beschließt die Weihnachtsfeiertage

TV-News

ProSieben hat drei neue Masken für eine Weihnachtssendung der beliebten Unterhaltungsshow angekündigt, die am zweiten Weihnachtsfeiertag enthüllt werden.

Bereits Ende Oktober ließ sich ProSieben in seine Weihnachts-Pläne schauen, die vorsahen, dass sowohl «Joko & Klaas gegen ProSieben» als aucheine weihnachtliche Sonderfolge bekommen. Nun hat der Unterföhringer Sender den Termin für die Maskenshow angekündigt. Demnach gehtam Sonntag, den 26. Dezember, um 20:15 Uhr auf Sendung und beschließt somit die Weihnachtsfeiertage.Ebenfalls bestätigt hat sich auch die Vermutung, dass die Show nicht live von Endemol Shine Germany produziert wird, jedenfalls war davon nichts in der Ankündigung zu lesen. Auch die Länge der Sendung wird wohl deutlich kürzer ausfallen, denn angekündigt wurden lediglich drei neue Masken, unter denen sich drei neue Stars befinden. Im Rateteam befinden sich ebenfalls drei Prominente, die ebenfalls noch nicht näher benannt worden sind. Somit ist Matthias Opdenhövel der bislang einzige bekannte Teilnehmer an der Show, er wird wie üblich moderieren.„Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle «The Masked Singer». Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?“, wird Opdenhövel in der Ankündigung zitiert. Wie zuletzt gegen «Wetten, dass…?» misst sich «The Masked Singer» am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut mit Klassikern der deutschen TV-Landschaft. Das Erste hat den„Alles kommt zurück“ mit Maria Furtwängler angekündigt, während das ZDF mit Florian Silbereisen auf Reisen nach Schweden schickt.