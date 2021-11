«Lupin»-Dreharbeiten gestartet

International

Das Team von Gaumont nahm in diesen Tagen die Produktion auf.

Die Netflix-Erfolgsseriewird wieder in Paris gedreht. Der französische Star Omar Sy spielt erneut die Rolle des Assane Diop, der von dem weltberühmten Gentleman-Dieb und Meister der Verkleidung, Arsène Lupin, inspiriert wurde. Die Produktion wurde am Donnerstag sowohl von Netflix als auch von Sy auf ihren jeweiligen Twitter-Konten angekündigt. Sy, der jetzt in Los Angeles lebt, postete ein Selfie mit seinem strahlenden Lächeln vor einer Dachterrasse in Paris und schrieb dazu: "Fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein! «Lupin», Teil 3, jetzt in Produktion".Die von Gaumont produzierte Neuverfilmung wurde von George Kay in Zusammenarbeit mit François Uzan («Family Business») entwickelt und basiert auf den kultigen Romanen des französischen Schriftstellers Maurice LeBlanc, der die Figur 1905 schuf. Wie bei anderen Netflix-Serien sind auch in "Lupin" viele aufstrebende Talente mit unterschiedlichem Hintergrund zu sehen, darunter Soufiane Guerrab, Shirine Boutella sowie Ludivine Sagnier und Clothilde Hesme.Nach dem Erfolg der Serie schlossen Netflix und Sy einen mehrjährigen Spielfilmvertrag ab, der den ersten Vertrag von Netflix mit einem französischen Talent oder Filmemacher darstellt. Im Rahmen des Abkommens entwickeln Sys in Paris und L.A. ansässige Produktionsfirmen Originalfilme für Netflix, wobei Sy die Hauptrolle in den Projekten übernimmt und auch als ausführender Produzent fungiert.