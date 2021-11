Blockbuster-Battle

RTL setzt auf die Free-TV-Premiere des neunten «Fast & Furious»-Spielfilms, während ProSieben einmal mehr auf den 18. Film aus dem Marvel Cinematic Universe «Avengers: Infinity War» setzt. Oder kann doch «Inside Man» den Sieg davontragen?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Im dritten Action-Kracher der "Avengers"-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen? Quotenmeter fand in seiner Kino-Kritik : „Es sprengt Drehbuchgesetze. Es erschöpft – auf faszinierende Art. Es ist atemberaubend!“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Eigentlich sind Luke Hobbs und Deckard Shaw Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen? Die Quotenmeter-Kritik zog dieses Fazit : „Kirby, Statham und Johnson machen Laune, die Action ist abstrus und das pseudo-gefühlvolle Gewäsch der Vorgängerfilme wird massiv reduziert: «Hobbs & Shaw» ist «Fast & Furious» mit ehrlicher Gaga-Attitüde. Spaßig!“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die New Yorker Polizei, unter der Obhut von Detective Frazier, wird mit einem raffinierten Überfall inklusive Geiselnahme in der Privatbank "Manhattan Trust Bank" konfrontiert. Anführer Dalton Russel, seine Komplizen sowie alle Geiseln sind in Maleranzüge geschlüpft, um nicht unterschieden werden zu können. Während die Bankräuber ihren perfekten Plan ausführen, um ein dunkles Geheimnis zu lüften, suchen die Polizisten, mitunter auch Einsatzleiter John Darius, fieberhaft nach einer Lösung, um das Drama zu beenden. Doch welches Geheimnis kann die Bank vor den Augen der Welt verbergen, dass der Vorstandsvorsitzende der Bank sogar Madeleine White, die Frau für "besondere Situationen", engagiert um mit Russel zu verhandeln? Und wieso mischt sich sogar der Bürgermeister persönlich in den Fall ein?Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8