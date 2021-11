Bobby Flay und Food Network machen weiter

US-Fernsehen

Nachdem die Gespräche über eine Vertragsverlängerung stockten, fand man wieder zueinander.

Bobby Flay und das Discovery-Unternehmen Food Network haben einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Vor rund sechs Wochen waren die Verhandlungen ins Stocken geraten, weil man unterschiedliche Auffassungen über die Bezahlung hatte. Flays Verhandlungen mit Food Network fanden im Schatten von Guy Fieri statt, der im Mai für Schlagzeilen sorgte, als er einen aufsehenerregenden Dreijahresvertrag im hohen achtstelligen Bereich abschloss."Wir sind begeistert, Bobby Flays langjährige Beziehung zu Food Network fortzusetzen. Er fesselt unsere Zuschauer mit seinem unglaublichen kulinarischen Können, seinem unbändigen Kampfgeist und seiner charakteristischen Fähigkeit, seine tiefe Leidenschaft für das Essen zu teilen", sagte Courtney White, Präsidentin von Food Network und Food Streaming Content für Discovery. "Bobby lädt die Zuschauer großzügig in seine kulinarische Welt ein, teilt seine #WeCook-Philosophie und inspiriert jeden in der Küche. Die Fortsetzung dieser kreativen Beziehung mit einem so außergewöhnlichen Talent ist der perfekte Weg, um die Feiertage einzuläuten."In einem Interview mit ‚Variety‘ gab Flay zu, dass es angespannte Momente und eine lange Pause in einer harten Verhandlung gab. Er merkte aber auch an, dass er in den letzten Wochen an vielen Meetings teilgenommen hat und ihm klar geworden ist, wie groß die Nachfrage nach kulinarischen TV-Inhalten ist – von Kochsendungen über Reiseberichte und Dokumentationen über die Küche bis hin zu verrückten kulinarischen Wettbewerbsserien.