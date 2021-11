Joko und Klaas holen gegen ProSieben den besten Marktanteil aller Zeiten

Quotennews

In den kommenden Wochen bespielt die Produktionsfirma aus Berlin wieder den Dienstagabend. Davon profitierte auch Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Late-Night-Show.

startete am Dienstag, den 23. November 2021, in die sechste Staffel. Erneut treten Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam an, um ihren Fernsehsender ProSieben zu bezwingen. Da sie am Dienstag das Match gewonnen haben, wird am Dienstag «TV total» um erst 20.30 Uhr auf Sendung gehen. Übrigens: Mit «Wer stiehlt mir die Show?» bespielt man den Sendeplatz im Januar und Februar 2022, ab 4. Dezember wird man mit «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» auch den Samstag übernehmen.Am Dienstagabend kam die Show, die bis 23.05 Uhr andauerte, auf 1,58 Millionen Fernsehzuschauer und holte somit die höchste Reichweite seit dem 2. Juni 2020. Der Marktanteil lag bei sehr guten 5,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man 1,18 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf formidable 16,5 Prozent. Die Reichweite war ebenfalls das beste Ergebnis seit 15 Monaten, der Marktanteil war der höchste aller Zeiten. Die lineare Reichweite ist für Joko und Klaas nicht mehr ganz so wichtig, denn das Format ist bei Joyn als auch bei YouTube sehr gefragt – ein Effekt der sich in dieser Woche befruchtete.Um 23.05 Uhr begrüßte Klaas Heufer-Umlauf in seiner Sendungprominente Gäste. Zum einen war Sido zu Gast, zum anderen besuchte Ex-Fußballnationalspieler Philipp Lahm die Firma Florida TV. 0,54 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei mäßigen 4,3 Prozent. Mit 0,42 Millionen Jungen sorgte man für 12,8 Prozent – Bestwert seit März 2021.