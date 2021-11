RTL mit nächstem Corona-Spezial

TV-News

Ein neuerliches «RTL Aktuell Spezial» lässt die Vorberichte des Frankfurter Europapokal-Spiels am Donnerstag deutlich kürzer ausfallen. Den RTL-Quoten dürfte dies zu Gute kommen.

Der Kölner Fernsehsender RTL ist weiter sehr aktiv, um die Bevölkerung auf den neuesten Stand in der Corona-Pandemie zu bringen, denn für Donnerstag, 25. November, hat man nun ein weiteresum 20:15 Uhr angekündigt. Allein in der vergangenen Woche gingen drei Sondersendungen on Air. Diesmal trägt die von Maik Meuser moderierte Sendung den Titel „Corona-Krise – Pandemie außer Kontrolle“. Neben den immer weiter steigenden Inzidenzzahlen wird auch die angestoßene Debatte über eine Impfpflicht thematisiert werden. Neben der Frage, wie die Situation der Politik entgleiten konnte, soll auch untersucht werden, welche Lösungsmöglichkeiten die mittlerweile vierte Welle brechen könnten.RTL sendet am Donnerstag bis 20:45 Uhr, was dem Sender durchaus gelegen kommen dürfte, denn somit verkürzt sich der «Countdown» ► zum Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerp FC mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl Heinz Riedle auf eine Viertelstunde. Zuletzt war der Vorlauf der Europapokal-Spiele nicht sonderlich gefragt. Anfang November verfolgten den Vorbericht zur Partie Leverkusen gegen Sevilla lediglich 1,39 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von mageren 4,7 respektive 5,6 Prozent entsprach. Ein zuvor gesendetes, viertelstündiges «RTL Aktuell Spezial» informierte immerhin 2,32 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man damit auf ordentliche 14,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum wurden am 4. November 7,9 Prozent ausgewiesen.Der Anpfiff des Spiels zwischen Frankfurt und Antwerpen erfolgt am Donnerstag wie üblich um 21:00 Uhr. Mit einem Heimsieg kann die Eintracht den Gruppensieg in Gruppe D vorzeitig perfekt machen. Das Spiel kommentiert Marco Hagemann gemeinsam mit Steffen Freund.