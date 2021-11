«Clifford der große rote Hund» geht weiter

Kino-News

Paramount Pictures möchte die Geschichte wieder auf die große Leinwand bringen.

Der Filmverleiher Paramount Pictures hat angekündigt, dass es eine Fortsetzung des Familienfilmsgeben soll. Das Studio bekannte sich allerdings nicht zu einer reinen Kino-Veröffentlichung. Der jüngste Spielfilm kam am 10. November 2021 auf die Streamingplattform Paramount+ und wurde in einzelnen Kinos gezeigt.Walt Becker führte Regie bei «Clifford der große rote Hund» nach einem Drehbuch von Jay Scherick, David Ronn und Blaise Hemingway. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit Scholastic Entertainment und eOne, die Clifford in Kanada und im Vereinigten Königreich vertrieben. Bei der Fortsetzung wird wahrscheinlich das ursprüngliche Filmteam wieder dabei sein, obwohl die Verträge noch nicht unterzeichnet sind.Das Franchise umfasst zwei Fernsehserien, die Anfang des 21. Jahrhunderts ausgestrahlt wurden. Außerdem folgte ein Kinofilm namens «Clifford’s Really Big Movie», in der der früh verstorbene John Ritter die Hauptrolle spielte.