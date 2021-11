Wegen Impfung: Steve Burton verlässt «General Hospital»

US-Fernsehen

Am Dienstag bestätigte der Schauspieler via Instagram, dass er nicht mehr ans Set kann.

Die Verantwortlichen der ABC-Seifenoper haben den Schauspieler Steve Burton entlassen, da dieser sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen wolle. "Ich wollte, dass ihr es von mir persönlich erfahrt", sagte er, bevor er in eine Anti-Impf-Rhetorik verfiel. "Leider hat mich «General Hospital» wegen des Impfstoffmandats entlassen. Ich habe eine medizinische und religiöse Ausnahmegenehmigung beantragt, und beide wurden abgelehnt. Das tut weh, wissen Sie. Aber für mich geht es auch um persönliche Freiheit."Anschließend bedankte sich Burton bei der Serie, in der er seit 1991 immer wieder Jason Morgan spielt, und bei den Fans. Er sagte: "Vielleicht kann ich eines Tages, wenn die Auflagen aufgehoben werden, zurückkehren und meine Karriere als Jason Morgan beenden. Das wäre mir eine Ehre."Auch der Schauspieler Ingo Rademacher, dessen Instagram-Posts voller Fehlinformationen und Propaganda über Impfstoffe sind, hat sich lautstark geweigert, der Impfpflicht nachzukommen. Seine letzte Folge in der Serie wurde am Montag ausgestrahlt.