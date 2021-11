Dritte Staffel: Amazon bestätigt «LOL»-Teilnehmer

TV-News

Neben Michael Bully Herbig ist auch Anke Engelke ein drittes Mal dabei.

Bereits Mitte Oktober war über die ersten Teilnehmer der dritten-Staffel spekuliert worden ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat Amazons Streamingdienst Prime Video offiziell bekannt gegeben, wer an der im Frühjahr 2022 erscheinenden Runde teilnehmen wird. Demnach haben sich die Vermutungen bestätigt, dass Anke Engelke ein drittes Mal dem Cast angehören wird. Ebenfalls zum wiederholten Male dabei ist Carolin Kebekus und Mirco Nontschew, die beide in der ersten Staffel aufgetreten waren.Vor gut einem Monat kursierten auch die Namen Michelle Hunziker und Christoph Maria Herbst, die sich nun bestätigt haben. Nicht dabei ist hingegen Joko Winterscheidt. Stattdessen sind Palina Rojinski, Hazel Brugger, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert Teil des Spiels. In der Show, die von Michael Bully Herbig einmal mehr moderiert werden wird, dürfen die zehn Comedians über sechs Stunden unter keinen Umständen lachen. Durch Showeinlagen der Teilnehmer soll aber genau das provoziert werden.„«LOL: Last One Laughing» hat sich in Rekordzeit zum Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder im deutschsprachigen Raum entwickelt", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. „Wir halten auch in der dritten Staffel das Niveau hoch und konnten die Crème de la Crème der deutschen Comedyszene gewinnen, die sich der Herausforderung stellt, über sechs Stunden nicht zu lachen. Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner haben sich einige neue Überraschungen einfallen lassen, die es unseren Stars so schwer wie möglich machen, ernst zu bleiben und gleichzeitig unsere Zuschauer:innen Tränen lachen lassen werden."Michael Bully Herbig fügt an: „Immer häufiger berichten uns Zuschauer:innen von Begleiterscheinungen während und nach dem «LOL»-Konsum. Nicht selten ist von Bauchschmerzen die Rede. Angeblich fallen Zuschauer sogar von ihren Stühlen, rutschen unkontrolliert von der Couch, kugeln sich am Boden, verschlucken sich oder bekommen vor Lachen keine Luft mehr. Ich denke ernsthaft über einen Beipackzettel zu Risiken und Nebenwirkungen für die Show nach!"