Mit 53 Jahren legt der bekannte Schauspieler und Produzent nun seine Autobiografie vor.

Was braucht es, um so cool zu werden, wie die «Men in Black» und so fresh wie der «Prince von Bel Air» zu sein? Will Smith muss es wissen, denn er verkörperte nicht nur jene und andere Kult-Figuren in erfolgreichen Hollywood-Produktionen, sondern ist zudem auch einer der erfolgreichsten Schauspieler, die das Filmgeschäft hervorgebracht hat. Das Rezept seines Erfolgs teilt der 53-Jährige nun mit der Nachwelt in seiner Autobiografie "WILL".Seinen Namen - Will - trage er nicht umsonst, schreibt der Hollywood-Star in seiner Autobiografie, die am 09. November 2021 beim Heyne-Verlag erschienen ist. Eisernen Willen und die Fähigkeit sich durchzubeißen habe er bereits in jungen Jahren unter Beweis stellen müssen. Eine ebenso inspirierende wie bewegende, von Aufs und Abs geprägte Lebensgeschichte steht hinter dem Erfolg des Stars von Weltrang: Eine Kindheit, geprägt durch einen gewalttätigen Vater, bereits als Teenager der große und schnelle Erfolg als Musiker, der nachfolgende ebenso rasante wie tiefe Fall und der Wiederaufstieg durch seine Paraderolle als Prince von Bel Air sind nur einige Stationen im Leben von Will Smith, die aufzeigen, dass es eine gehörige Portion Stehvermögen braucht, um sich im harten Show-Geschäft durchzusetzen. Dass diese harte Arbeit belohnt wird, zeigt die fortan beständige Karriere des in Malibu lebenden Vaters von drei Kindern: Mit Filmen wie «Men in Black», «Ali» oder «I am Legend» hat sich der Schauspieler einen festen Platz in der ersten Reihe der Hollywood-Riege erarbeitet. Mit 47 Preisen und 90 Nominierungen ist dieser Erfolg auch quantifizierbar.Gemeinsam mit dem Nr.1-New-York-Times-Bestsellerautor Mark Manson begibt sich Will Smith auf eine Reise durch sein Leben, indem er Emotionen und prägende Momente wiederaufleben lässt, die für seinen Werdegang eine entscheidende Rolle spielen. Indem er seine Fans an diesen Begebenheiten teilhaben lässt, enthüllt er die Geheimnisse seines bahnbrechenden Erfolgs. Deshalb spricht diese Autobiografie nicht nur jene an, die in die Lebensgeschichte ihres Idols eintauchen wollen, sondern will auch Erfolgsratgeber und Motivations-Lektüre sein. Manson, der auch als Lebenshilfeexperte arbeitet und Smith, erzählen anhand des Lebenslaufs des Künstlers, Unternehmers und Familienvaters Willard Caroll Smith eine Geschichte des Erfolgs und seiner Voraussetzungen.