Bob, Rodeln, Skispringen: Der Wintersportsonntag im Ersten

Quotennews

Zur Primetime gab es schließlich einen neuen «Tatort», der aber im Vergleich zur Vorwoche deutlich an Zuschauern verlor.



Die Wintersportsaison ist wieder im vollen Gange und an einem ungemütlichen Sonntag freut sich der ein oder andere über ein üppiges Angebot im Ersten, wo man sich ab 10 Uhr dem Thema widmete. Am Vormittag lag beispielsweise der Bob-Weltcup mit dem Zweier der Frauen bereits bei 1,40 Millionen Fernsehenden und guten 13,2 Prozent Marktanteil. Die 0,29 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine starke Quote von 10,7 Prozent.Am Nachmittag punktete der Rodel-Weltcup mit der Teamstaffel, für welche 2,66 Millionen Zuschauer einschalteten. Nun landete der Sender bei hohen 14,5 Prozent Marktanteil. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige waren ebenfalls mit an Bord, was einem guten Wert von 7,0 Prozent Marktanteil entsprach. Auf dem Gesamtmarkt war schließlich das Skispringen der Männer mit 2,82 Millionen Fernsehenden das erfolgreichste Programm. Hier verbuchte Das Erste eine überzeugende Sehbeteiligung von 14,3 Prozent. Die jüngere Gruppe war mit 0,33 Millionen Sportbegeisterten vertreten und landete mit 6,8 Prozent knapp über dem Senderschnitt.Der Sender blieb auch zur Primetime gefragt, als der neuestartete. Allerdings verkleinerte sich das Publikum von 9,01 Millionen Neugierigen in der Vorwoche auf 7,34 Millionen Fernsehende. Es wurden weiterhin sehr starke 22,3 Prozent Marktanteil verbucht. 1,75 Millionen jüngere Krimifans sicherten sich zudem hervorragende 19,5 Prozent. Das ZDF lockte unterdessen 4,55 Millionen Fernsehende mit dem Märchenfilm. Somit wurde eine gute Quote von 13,8 Prozent ermittelt. Die 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten hohe 7,0 Prozent Marktanteil.