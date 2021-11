Alexander Klaws gewinnt «The Masked Singer»

Quotennews

Der «DSDS»-Gewinner aus dem Jahr 2003 holt sich als Mülli Müller die fünfte Staffel von «The Masked Singer»!

Das letzte Geheimnis der singenden Masken vonist gelüftet und damit auch ein Gewinner der fünften Staffel gefunden. Mülli Müller entschied die letzte Show für sich und mit gelüfteter Maske zeigte sich Alexander Klaws. Der erste Gewinner von «Deutschland sucht den Superstar» kann sich somit eine weitere Trophäe in seinen TV-Schrank stellen. Im Finale ging es für Mülli Müller nochmal gegen den Raupe, den Mops und die Heldin. Als erster Promi musste der Mops die Maske lichten und zum Vorschein kam Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel. Danach fiel die Heldin und damit Christina Stürmer, gefolgt vom großen Finale zwischen Raupe und Mülli. Etwa gegen 23:30 Uhr war dann klar: Die Raupe ist Sandy Möller und Mülli Müller gewinnt die Show.Doch nicht das Rate-Team tappte bei Klaws bis zum Schluss im Dunkeln, auch die Spannung der Show sorgte für einen fulminanten Quoten-Abschluss der fünften Staffel. Mit grandiosen 3,25 Millionen Zuschauern markierte die gestrige Show das mit Abstand beste Ergebnis der gesamten Staffel, wobei es schon vergangene Woche mit 3,04 Millionen Zuschauern im Halbfinale exzellent lief. Die da erreichten 11,4 Prozent Marktanteil konnten gestern schließlich noch auf 12,3 Prozent gesteigert werden. Noch besser, lief es in der klassischen Zielgruppe.Hier schauten vergangene Woche 1,61 Millionen Zuschauer die Show, während in dieser Woche 1,77 Millionen ermittelt werden konnten. Damit sicherte sich die rote Sieben einen entsprechenden Marktanteil von 25,6 Prozent. Nicht zu vernachlässigen bei diesen Top-Werten ist, dass die Konkurrenz aus dem privaten Sektor gestern gehörig baden ging. Die stärkste Reichweite nach «The Masked Singer» hatte der Sat.1-Film «The Day after Tomorrow» mit 1,31 Millionen Zuschauern, gefolgt von «James Bond 007: Der Morgen stirbt nie» mit 1,16 Millionen Zuschauern.