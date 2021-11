49. International Emmy: Die Gewinner

International

Apple bekommt den Preis für die beste Fernsehserie, Dirk Nowitzki überreicht Dr. Thomas Bellut vom ZDF einen Special-Auszeichnung.

Arts Programming

Best Performance by an Actor

Best Performance by an Actress

Comedy

Documentary

Drama Series

Non-English Language U.S. Primetime Program

Non-Scripted Entertainment

Short-Form Series

Telenovela

TV Movie / Mini-Series

Die International Academy of Television Arts & Sciences hat heute Abend die Gewinner der 49. International Emmy® Awards im Rahmen einer Galaveranstaltung in New York City bekannt gegeben. Die Gala wurde von Fernsehschaffenden aus der ganzen Welt besucht und von der Schauspielerin und Komikerin Yvonne Orji in der Großen Halle des Casa Cipriani moderiert."Wir sind hocherfreut, dass wir die globale Fernsehgemeinschaft wieder persönlich in New York versammeln können, um das beste Fernsehen der Welt zu feiern", sagte Bruce Paisner, Präsident und CEO der International Academy. "Die Vielfalt und die geografische Streuung der Gewinner des heutigen Abends zeigen einmal mehr die universelle Kraft großartiger Geschichten und Leistungen." Im Laufe des Abends wurden von der International Academy ein Sonderpreis und 11 Emmy®-Statuen verliehen.Dirk Nowitzki, ehemaliger NBA-Spieler und NBA-Champion mit den Dallas Mavericks, überreichte den International Emmy® Directorate Award an Dr. Thomas Bellut, den Intendanten des ZDF, einer der größten und renommiertesten Sendeanstalten Europas.- «Emicida - Amarelo: E Tudo Para Ontem» [Emicida - Amarelo: It's All For Yesterday] (Netflix, Brazil)- «Nakamura-ya family 2020 Mattemashita! Kankuro Shichinosuke Shiren to Kassai no Makuake SP [Kabuki Actors’ Anguish - Is Entertainment Nonessential?] (Fuji Television Network, Inc. /Kyodo Television, Ltd., Japan)- «Romeo and Juliet: Beyond Words» (Footwork Films Ltd, United Kingdom)- Roy Nik in «Normali» (Dori Media / HOT, Israel)- Nawazuddin Siddique in «Serious Men» (Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix, India)- Christian Tappán in «El Robo del Siglo» (The Great Heist) (Dynamo Producciones / Netflix, Colombia)- Valeria Betucelli in «El Cuaderno de Tomy» (Pampa Films / Netflix, Argentina)- Ane Garabain in «Patria» (HBO Europe / Alea Media, Spain)- Menna Shalaby in «Every Week Has a Friday» (Shahid / Meem / Film Factory, Egypt)- «Motherland: Christmas Special» (Merman Television / Twofour / Lionsgate, United Kingdom)- «Promesas de Campaña» [Campaign Promises] (Foxtelecolombia / Claro Video, Colombia)- «Vir Das: For India» (Weirdass Comedy / Netflix, India)- «Cercados» [Sieged] (Original Globoplay / Globo Jornalism, Brazil)- «They Call Me Babu» (Pieter van Huystee Film, Netherlands)- «Toxic Beauty» (White Pine Pictures, Canada)- «Aarya» (Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group, India)- «El Presidente» (Gaumont / Amazon Studios, Chile)- «There She Goes» - Season 2 (Merman Television, United Kingdom)- «A Tiny Audience» (A Tiny Audience, LLC)- «Covid 19 Adaptarnos O Morir» (WAPA)- «Premio Lo Nuestro 2020» (Univision Network)- «Da's Liefde! » [That's Love!] (Shelter, Belgium)- «I-Land» (CJ ENM / Studio Take One / Big Hit Entertainment, South Korea)- «¿Quién es la Máscara? » [The Masked Singer] – Season 2 (Televisa / EndemolShine Boomdog, Mexico)- «Beirut 6:07» (Shahid / Imagic, Lebanon)- «Diário de Um Confinado» (Original Globoplay, Brazil)- «Gente Hablando» [People Talking] – Season 2 (Set Màgic Audiovisual / Atresmedia, Spain)- «Amor de Mãe» [A Mother's Love] (Original Globoplay, Brazil)- «Quer o Destino» [Destiny] (Plural Entertainment, Portugal)Zhejiang Huace (Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis Studio, PR China)- «Wo De Nv Xia Luo Ming Yi» [A Quest To Heal] (Mediacorp TV Singapore Pte Ltd, Singapore)- «Des» (New Pictures / ITV, United Kingdom)- «It's Okay to Not Be Okay» (Studio Dragon / Story TV / Goldmedalist, South Korea)- «Todas As Mulheres do Mundo» (All the Women in the World) (Original Globoplay , Brazil)