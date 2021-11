«House of Cards»: Spacey muss 31 Millionen US-Dollar zahlen

Köpfe

Der bis dato erfolgreiche Schauspieler hat in einem Gerichtsverfahren eine Schlappe einstecken müssen.

Ein Schiedsgericht hat Kevin Spacey und seine Firmen zur Zahlung von fast 31 Millionen Dollar an MRC, die Produktionsfirma hinter, verurteilt, nachdem es festgestellt hatte, dass Spacey seinen Vertrag gebrochen hatte, indem er gegen die Richtlinien der Firma zur sexuellen Belästigung verstieß.MRC trennte sich von Spacey und stellte 2017 eine Staffel der Serie ein, nachdem sich mehrere Personen gemeldet hatten, die ihm sexuell belästigendes Verhalten vorwarfen. MRC reichte am Montag beim Los Angeles Superior Court eine Petition zur Bestätigung des Schiedsspruchs ein, nachdem dieser in einem vertraulichen Berufungsverfahren bestätigt worden war.Spacey und seine Firmen, M. Profitt Productions und Trigger Street Productions, wurden zur Zahlung von 29,5 Millionen Dollar Schadensersatz zuzüglich 1,2 Millionen Dollar Anwaltsgebühren und 235.000 Dollar Kosten verurteilt.