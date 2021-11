Für neue Serie: HBO Max castet Darsteller

US-Fernsehen

Drei Schauspieler wurden für die neue Streaming-Serie «Dead Boy Detectives» unter Vertrag genommen.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ berichtet, haben die Verantwortlichen der neuen HBO Max-Seriedrei Schauspieler unter Vertrag genommen. George Rexstrew, Jayden Revri («The Lodge») und Kassius Nelson («Last Night in Soho», «Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events») werden in den drei Hauptrollen zu sehen sein. Rexstrew ist ein frischgebackener Absolvent der London Academy of Music and Dramatic Art, und «Dead Boy Detectives» wäre sein Debüt auf der Leinwand.Die einstündige Serie, die auf den von Neil Gaiman geschaffenen DC-Comics-Charakteren basiert, folgt den Dead Boy Detectives – Charles Rowland (Revri) und Edwin Paine (Rexstrew) –, die sich entschieden haben, nicht ins Jenseits zu gehen, um auf der Erde zu bleiben und Verbrechen mit übernatürlichen Elementen zu untersuchen. Zu ihnen gesellt sich Crystal Palace (Nelson), ein lebendes übersinnliches Medium.Sollte «Dead Boy Detectives» in Serie gehen, wäre es das letzte Werk von Gaiman, das für den Bildschirm adaptiert wird. Starz strahlt derzeit «American Gods» aus, während Netflix kürzlich die letzte Staffel von «Lucifer» veröffentlichte und eine Serienadaption von «The Sandman» vorbereitet.